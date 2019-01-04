Baba Oğul Aynı Sedyede
14 dakika önce
Gaziantep'te 4 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan gazdan etkilenirken, baba oğul aynı sedyede hastaneye götürüldü.
Gaziantep
'te 4 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan gazdan etkilenirken, baba oğul aynı sedyede hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey
ilçesi İstiklal Mahallesi 40 nolu caddede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Cafer, eşi ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Muhammed Cafer ile 3 yaşındaki oğlu Fadıl Cafer, aynı ambulansla Şehitkamil
Devlet Hastanesine getirildi. Zehirlenmekten komşularının yardımıyla kurtulan baba oğul, aynı sedyede hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan Muhammed Cafer'in eşi ve diğer çocuğunun ise 25 Aralık
Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan aile bireylerine oksijen tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor