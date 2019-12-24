Baba oğul birbirine rakip oldu - Son Dakika
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Baba oğul birbirine rakip oldu

6 saat önce

Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Karesibeyi Vicdaniyespor-Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu.

Baba oğul birbirine rakip oldu, System.String[]

Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Karesibeyi Vicdaniyespor-Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu.


Karesibeyi Vicdaniyespor'un 67 yaşındaki başarılı antrenörü Mehmet Sarı ile Karamanköyspor'un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Rifat Sarı, pazar günü AHP 4 numaralı sahada oynanan maçta karşı karşıya geldiler. Mücadele öncesi baba ve oğlu objektiflere poz verirken, bu mücadeleden galip ayrılan Karesibeyi Vicdaniyespor'un antrenörü Mehmet Sarı oldu. Son dakika golüyle maçı kazanan Mehmet Sarı'nın ekibi, oğlunun forma giydiği Karamanköyspor'dan rövanşı almayı başardı. - BALIKESİR

Mehmet Sarı, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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