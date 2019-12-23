Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi - Son Dakika

Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek veren baba oğul ilgi odağı oldu.


Türk Kızılayı tarafından yürütülmekte olan 'Anne Baba Abi Oğul' adlı kan bağışı kampanyasına Muratlı'dan Rıdvan Uydur ve oğlu Cenk Uydur katılarak destek verdi. 100. Yıl Caddesi üzerinde konuşlanan kan bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. Duyarlı kan bağışçılarından Rıdvan Uydur, kampanyaya oğluyla birlikte destek vererek; "Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım" sözcüklerini kullandı. Duyarlı kan bağışçılarına teşekkür eden Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'ne bağlı sağlık ekipleri ise, Muratlı'da 49 başvurudan 3'ünün ret edildiğini belirterek; toplamda 45 ünite kan, 1 ünite de kök hücre bağışı aldıklarını kaydetti.


Öte yandan, Kızılay yetkilileri Uydur Ailesi'ne özel olarak teşekkür ederek, herkese örnek gösterdi. - TEKİRDAĞ

Türk Kızılayı, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv
Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

Son Dakika Haberleri
16:20 Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
16:20 Venedik yine sular altında - Son Dakika
16:20 Ümraniye'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
16:20 Vankamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
16:16 Sivaslının geliri arttı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]