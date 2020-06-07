Baba oğul çoban, göl kıyısında sürüleri atla yönetiyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çobanlık yapan baba oğul göl kıyısındaki yerleşim yerinde büyükbaş hayvan sürülerini at üzerinde yöneterek mesleğini icra ediyor.

Günümüzde sürü yöneticisi olarak nitelendirilmeye başlanan Peygamber mesleği çobanlık, Konyalı 53 yaşındaki Ali Gül ile oğlu 18 yaşındaki Ercan Gül tarafından zaman zaman at üzerinde sürü yönetimi ile gerçekleştiriliyor.

Bu yıl Nisan ayının ortalarında Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'ne gelen baba oğul çobanlık yapan Ali ve Ercan Gül, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek mesailerinde yerleşim merkezinde hayvancılık yapan ailelere ait büyükbaş hayvan sürülerinin bölgedeki otlakiyelerde gün içerisinde yayılımı, sulama ve beslenim ihtiyacını sağlıyor.

Yerleşim merkezindeki ahırlardan çıkarılarak bölgedeki otlakiyelere götürülen sığır sürüleri, gidiş dönüş yol güzergahındaki göl sularının içerisinden geçerken ilgi çekici, renkli görüntüler oluşturuyor.

Konyalı 53 yaşındaki çoban Ali Gül, çocukluğundan beridir ekmek parası için peygamber mesleği olarak nitelendirilen çobanlık yaptığını belirterek, "1986 yılından beri bu işi yapıyorum. Şu anda oğlum da bu meslekte bana yardımcı oluyor."dedi.

Beyşehir'de çobanlık yaptığı alanın sulak alan olması nedeniyle mesleğini atla icra ettiğini anlatan Gül, merası bol olan yerlerde at kullanımına gerek olmadığını ancak, sulak alan ve meraya ulaşımın sıkıntılı olduğu yerlerde yönettikleri sürünün sayısının da fazla olması dolayısıyla atlardan istifade ettiklerini belirtti.

18 yaşındaki çoban Ercan Gül de baba mesleği olması dolayısıyla 6 yaşından bu yana ata bindiğini ve bu mesleğin içerisinde olduğunu anlattı.

Önceki yıllarda alüminyum döküm işinde usta başı olarak çalıştığını da aktaran Gül, bu yıl ise babasına yardım ettiğini söyledi.