Son Dakika Haberleri: Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı
Son Dakika 3. Sayfa Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı - Son Dakika

Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı

6 saat önce

Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldıADANA - Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu...

Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı

Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı çekici sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince üst geçit demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile oğlu Hüseyin Eroğlu çekicide sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çekici de sıkışan baba ve oğlu kurtarmak için zamanla yarıştı. Çekiciden önce Hüseyin Eroğlu kurtarılarak ambulansa alınırken, bir süre sonrada baba kurtarılarak diğer ambulansa alındı.

Eroğlu ailesinin yakınları ve mesai arkadaşları olay yerine gelip kazayı görünce şok oldu.

Bu arada D-400 karayolunda hem Ceyhan hem de Mersin istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğlun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Direğe saplanan çekicinin çıkarılması için çalışma başlatırken meraklı vatandaşlar da olayı film izler gibi izledi. Kaza nedeniyle demir bariyerlerde de zarar oluştu.

Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı, Can-Kur ekipleri zamanla yarıştı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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