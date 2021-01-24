Baba-oğul doğayı fotoğraflıyor - Son Dakika

SAMSUN'da yaşayan doğa ve fotoğraf aşığı Hasan Aktürk'ün (55) oğlu Alihan Aktürk (23), babasının izinden giderek üniversitede fotoğrafçılık bölümü okuyor. Alihan Aktürk, pandemi nedeniyle örgün eğitime ara verilmesinin ardından, kendisini doğa fotoğrafçılığına adadı.

Samsun'da çocukluğundan bu yana babasıyla birlikte fotoğraf çeken Alihan Aktürk, üniversite sınavının ardından tek tercihi olan Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Aktürk, pandemiyle birlikte okulunun örgün eğitime ara vermesinin ardından memleketi Samsun'a döndü. Daha çocuk yaşta babasıyla birlikte gerçekleştirdikleri fotoğraf gezilerini tekrar etmeye başlayan ikili, kentin ve çevre illerin doğal güzelliklerini fotoğraflamaya başladı. Doğada kayıt altına aldıkları video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan baba-oğul ilgi görüyor. Özellikle 19 Mayıs ilçesine aşık olan baba-oğul, bu bölge ile ilgili çok sayıda video klip hazırladı.