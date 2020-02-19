Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor - Son Dakika

Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor

7 saat önce

Ardahanlı inşaat ustası Yusuf ile oğlu Celal İvgin, kış mevsiminin çetin yaşandığı kentte donan su şebekelerini buharla açarak halkın su sorununu çözüyor.

Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor, System.String[]

Ardahanlı inşaat ustası Yusuf ile oğlu Celal İvgin, kış mevsiminin çetin yaşandığı kentte donan su şebekelerini buharla açarak halkın su sorununu çözüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü ilde, dondurucu soğuklar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin su boruları buz tutuyor. Sular akmadığı için sıkıntı yaşayanların imdadına yetişen ve bu sorunu buhar yöntemiyle gideren inşaat ustası 54 yaşındaki Yusuf ve 21 yaşındaki oğlu Celal İvgin, il merkezi ve ilçelerde aranan isim haline geldi.

Kendilerine telefonla ulaşarak yardım isteyenlerin ikametlerine giden baba ve oğlu, ince hortumla donan bölgeye ulaştıktan sonra buhar vererek buzu kısa sürede çözüyor.

"Bir haftada binden fazla abonenin su sorununu çözdüm"

Baba Yusuf İvgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı iş dolayısıyla insanların hayır duasını aldığını söyledi. Kış mevsiminde çok sayıda insanın su sorununu çözdüğünü ifade eden İvgin, şöyle konuştu:

"Göle ilçesinde hava sıfırın altında 40 dereceyi gösterdiğinde kent genelinde dondurucu soğuklar hakim oldu. O günden bu yana birçok kişinin suyu donmaya başladı. Bir hafta içinde binden fazla abonenin su sorununu çözdüm. Tabii ki sadece Ardahan değil, Göle, Çıldır, Hanak ilçelerinde de beni arayan oldu."

İvgin, donan suları 10 dakika ila 1 saat süren çalışmayla açtığını anlattı.

"Yusuf İvgin sayesinde suya kavuştuk"

Soğuklar nedeniyle su borusu donanlardan Songül Biber ise şebekenin donması nedeniyle 3 gündür sularının akmadığını aktardı. Yusuf İvgin'i arayarak yardım istediğini dile getiren Biber, "Sabah kalktık baktık ki sular kesik. Gece donduğunu öğrendik ve 3 gün susuz kaldık. Şu an çok şükür binada sular tek tek açılıyor. Şükür, Yusuf İvgin sayesinde suya kavuştuk." dedi.

Vatandaşlardan Beşir Ünal da Yusuf İvgin'in bölgede kendine has su açma yöntemiyle tanındığını ifade ederek İvgin'in donan suları kısa sürede buharla çözdüğünü vurguladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefonunu incelediği eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]