Son Dakika Haberleri: Baba-Oğul Düellosunu Baba Kazandı

Baba-Oğul Düellosunu Baba Kazandı

34 dakika önce

Muğlaspor'un başarılı teknik sorumlusu ve yıllarca Muğlaspor'da futbol oynayan Muğlalı Erdinç Pala, rakibin yanında Yeni Çorumspor'un takım kaptanı olan oğlu Kerem ile de mücadele etti.

Baba-Oğul Düellosunu Baba Kazandı, System.String[]
Muğlaspor'un başarılı teknik sorumlusu ve yıllarca Muğlaspor'da futbol oynayan Muğlalı Erdinç Pala, rakibin yanında Yeni Çorumspor'un takım kaptanı olan oğlu Kerem ile de mücadele etti.

Maç öncesi babası Erdinç Pala'nın yanına gelerek başarılar dileyen Kerem, maçtan boynu bükük ayrıldı. Play-Off şansını sürdürmek için Muğlaspor karşısına çıkan Yeni Çorumspor kaptanı Kerem'in takımı sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

GOL ATAMADI

Zaman zaman gollük pozisyonlara da giren Yeni Çorumspor kaptanı Kerem Pala, babasının teknik sorumluluğundaki Muğlaspor'a gol atma şansı bulamadı.

 

Maç sonrası açıklama yapan Muğlaspor Teknik Direktörü Erdinç Pala, "Bu bir aydır düşündüğüm bir durumdu. Fakat sahaya çıkınca benim oğlum yerde yatmış bayılmış onu görmedim bile. Oğlum her zaman oğlum. Fakat sahada sıradan rakip bir oyuncudan hiçbir farkı yok. Onun özel yönlerini de biliyorum ben. Ona da önlem aldım. Oyuncularıma özellikle anlattım ve önlem aldım. Bundan sonraki maçlarda kalbim tabi ki onunla. Ama maçı bizim kazanmamız lazımdı, bunu başardık" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:40 

Futbol, Çorumspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Barcelona, Evinde Leganes'i Yenerek Puan Farkını Korudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:14:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baba-Oğul Düellosunu Baba Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]