Baba- Oğul, Evlerinde Esrarla Yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin evlerine düzenlediği operasyonda, 2 kilo 874 gram esrarla yakalanan Himmet U. ile oğlu Halil U., gözaltına alındı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin evlerine düzenlediği operasyonda, 2 kilo 874 gram esrarla yakalanan Himmet U. ile oğlu Halil U., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Himmet U., savcının talimatıyla serbest bırakılırken, Halil U. hakkındaki işlemlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.



Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Tire'nin kırsal Musalar Mahallesi'nde yaşayan Halil U.'nun, evinde Hint keneviri yetiştirip, esrar imal ederek, sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla dün H.U.'nun evine operasyon düzenlendi. Özel eğitimli 2 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, evde yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirildi. Halil U. ve babası Himmet U. gözaltına alındı. Himmet U., jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, oğlu Halil U.'nun işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam

Tire'nin Yeni Başkanı İlk Olarak Stadın Adını 'Atatürk' Yaptı

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz

Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı