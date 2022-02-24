Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü - Son Dakika
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Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü

24.02.2022 19:31
Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), bir süre önce kendilerini mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda uyaran kadının eşi Mevlüt Eren'i (67) av tüfeğiyle öldürürken, oğlu Sadettin Eren'i (47) ise bacaklarından yaraladı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), bir süre önce kendilerini mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda uyaran kadının eşi Mevlüt Eren'i (67) av tüfeğiyle öldürürken, oğlu Sadettin Eren'i (47) ise bacaklarından yaraladı.

Olay saat 15.45'te, Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 40 Sokak üzerinde meydana geldi. 11 suç kaydı olan Sinan Maraşlı ile 6 suç kaydı olan oğlu Hakan Maraşlı, bir süre önce mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyaran, adı açıklanmayan kadının eşi Mevlüt Eren ile bu konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Mevlüt Eren, av tüfeğiyle göğsünden vuruldu. O sırada yanındaki oğlu Sadettin Eren ise saçmaların isabet etmesiyle bacağından hafif yaralandı. Durumun bildirilmesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, Mevlüt Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sadettin Eren'in ise kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesine gittiği tespit edildi. Mevlüt Eren'in cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.Olay sonrası kaçan Sinan Maraşlı ile oğlu Hakan Maraşlı, yerlerini belirleyen polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfeğe el konulurken, 2 şüpheli Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü
Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba-oğul, hırsızlık yapmamaları için kendilerini uyaran kadının eşini öldürdü - Son Dakika


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