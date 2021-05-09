Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

09.05.2021 11:19

Kayseri'de, gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Süleyman Akkaya ve oğlu Ensar, savaş mağduru insanlar başta olmak üzere binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürüyor.

Kayseri'de, gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Süleyman Akkaya ve oğlu Ensar, savaş mağduru insanlar başta olmak üzere binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürüyor.

Savaş mağduru Suriyeli ailelerin yoğunlukla ikamet ettiği Eskişehir Bağları bölgesinde yaşayan Akkaya ailesi, "#sahalarda bugün" etiketiyle yaptığı paylaşımlarla zengin ile fakir arasında köprü oluyor.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'den gelen savaş mağduru komşusunun içinde kaldığı durumundan etkilenip tek başına çıktığı dayanışma kervanına yüzlerce hayırseveri katan 43 yaşındaki Akkaya, çocukluğundan beri aynı havayı soluyan 21 yaşındaki oğlu Ensar ile hayırseverlerin yardımlarını zaman kavramı olmaksızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kendisine ulaştırılan yardımları evinin bodrumunda toplayan ve zamanla burası yetmeyince komşusunun boş evini kullanmaya başlayan Akkaya, hayırseverlerin gözlerini kırpmaksızın kendisine güvenerek emanet ettiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine plan dahilinde dağıtıyor.

Bir kurumda bakıcı olarak çalışan üniversite öğrencisi Ensar Akkaya da babasıyla dönüşümlü olarak bu yardım faaliyetini aksatmaksızın yürütüyor.

Baba ve oğul kimi zaman sırtlarında çuvallarla, kimi zaman omuzlarında ev eşyalarıyla mahalle mahalle gezip insanların yüzünü güldürüyor.

-"Kayseri genelinde 10 binlerce aileye ulaşmışımdır"

Süleyman Akkaya, AA muhabirine, savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelmesiyle başlayan yardım serüveninin 7. yılına girdiğini söyledi.

Zaman içerisinde ihtiyaç sahiplerinin durumlarını sosyal medyada paylaşmaya başladığını belirten Akkaya, "Bize sığınmış insanların dramlarını görünce kayıtsız kalamadım. Bu süreçte yokluk içerisinde, çaresiz bekleyen insanlar vardı. Onlara mahalle olarak ne yapabiliriz diye bir duyguya kapılarak paylaşımlar yapmaya başladım." dedi.

İhtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerinde eşiyle evlerinde ziyaret ettiğini ve durumlarını yerinde gözlemlediğin dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi aile olduğunu duyduğumuzda eşimle gidiyorum onları ziyaret ediyorum. Ziyaret esnasında ihtiyaç sahibi aile kendini belli ediyor. Olayı suiistimal mi ediyor yoksa gerçek ihtiyaç sahibi mi yerinde görüyoruz. Araştırmaları tamamlayınca elimizde olan emanetleri onlara ulaştırıyoruz. Kendi elleriyle yardımları ulaştırmak isteyen hayırseverler var. Onları gezdiriyorum. Götürüyoruz kendi elleriyle teslim ediyorlar. Arta kalan malzemesini veya iaşe kolisini bize bırakıyorlar. Biz de bunları teslim ettikten sonra görüntüleyip karşı tarafa gönderiyoruz. Bu süreçte nokta atışı yaparak elimizdeki emaneti ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu işin içerisine girince, bir ihtiyaç sahibi, bir yetim kapısı çaldıktan sonra müdahale etmeden duramıyorsun artık. Kayıt tutmadım ama bu süreçte Kayseri genelinde 10 binlerce aileye ulaşmışımdır. Hala da ulaşmaya devam ediyorum."

Bu dönemde en büyük yardımcılarından birinin büyük oğlu Ensar olduğunu ifade eden Akkaya, "Oğlum da 7 yıldır bu yaptıklarımı görerek, yaşayarak büyüdü. Yanımda gezdiğinde o insanların yokluğunu, çaresizliğini göstererek bu işin içerisine dahil etmeye çalıştım. O da sağ olsun bana her türlü desteği veriyor. Bana desteği büyük. Benim yetişemediğim yerde işlere o omuz veriyor." diye konuştu.

Ensar Akkaya da babasının uzun yıllardır insanların yardımına koştuğunu, ailenin tüm fertlerini de ister istemez bu sürece dahil ettiğini anlattı.

İnsanların yardımına koşmanın, onların dertleriyle dertlenmenin çok güçlü bir manevi yanı olduğunu vurgulayan Akkaya, "Babamla evlere girdik, gıda kolisi taşıdık. Bundan etkilendim. Onların dertleriyle dertlendik uykularımız kaçtı. Sahada babamla birlikte projeleri başlattık ve insanların faydasına işler yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Suriyeli, Kayseri, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba oğul, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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