Son Dakika Haberleri: Baba Oğul Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Baba Oğul Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

18 dakika önce

Baba oğul kavgası kanlı bitti: 1 yaralı -Sinirlenen baba oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladıBURSA - İnegöl'de baba ie oğulun tartışması kanlı bitti.

Baba oğul kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
-Sinirlenen baba oğlunu çeşitli yerlerinden bıçakladı

BURSA - İnegöl'de baba ie oğulun tartışması kanlı bitti.Oğluna sinirlenen baba, oğlunu çeşitli yerlerden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle baba İbrahim M. ile oğlu Savaş M. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Savaş M. evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Bu sırada sinirlenen baba İbrahim M. oğlunu çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Savaş M. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası evde inceleme yapan ekipler, kullanılan bıçağı buldu. Oğlunu bıçaklayarak kayıplara karışan baba ekipler tarafından her yerde aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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