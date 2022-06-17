Baba-oğul kavgası Sarıyer'i karıştırdı! Ekipler, biber gazı kullanmak zorunda kaldı - Son Dakika
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Baba-oğul kavgası Sarıyer'i karıştırdı! Ekipler, biber gazı kullanmak zorunda kaldı

17.06.2022 11:34

İstanbul Sarıyer'de sokak ortasında oğluyla kavga ettiği esnada sinirlerine hakim olamayan Cevat Ç., eline aldığı sopayla küfürler ederek etrafa saldırdı. Olay yerine gelen ekipler saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

İstanbul Sarıyer'de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı. Olay yerine gelerek şahsı korkutmak amaçlı silah çeken polis, saldırganı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

BABA OĞUL SOKAK ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevat Ç. İsimli şahsı daha öncenden henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Cevat Ç., aracında bulunan sopayı eline alarak tehditler savurup etrafa saldırdı. Cevat Ç.'yi sakinleştirmek isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polise bildirdi.

Oğluyla tartışan öfkeli baba etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı

POLİS KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKTİ

Korkutmak için silah çeken polis, şahsı biber gazıyla etkisiz hale getirdi İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cevat Ç.'yi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Cevat Ç.'nin saldırgan tutumlarının sürdürmesi üzerine polis, şahsı korkutmak için silah çekti. Yanında bulunan polis ise bu sırada biber gazıyla Cevat Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan Cevat Ç., polis aracına alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Oğluyla tartışan öfkeli baba etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı

OĞLU BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından saldırgan şahsın oğlu Ufuk Ç., polise ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, baba ve oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim etti. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Oğluyla tartışan öfkeli baba etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı
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Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı Oğluyla tartışıp etrafa saldırdı, polis silah çekip biber gazı sıktı Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul kavgası Sarıyer'i karıştırdı! Ekipler, biber gazı kullanmak zorunda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğul kavgası Sarıyer'i karıştırdı! Ekipler, biber gazı kullanmak zorunda kaldı - Son Dakika
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