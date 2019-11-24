Son Dakika Haberleri: Baba-oğul kavgasında polis de yaralandı
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Baba-oğul kavgasında polis de yaralandı

6 saat önce

Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Baba-oğul kavgasında polis de yaralandı, System.String[]

Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi'nde, baba Bülent T. tartıştığı 18 yaşındaki oğlu İlhan T.'yi silahla yaraladı. O sırada olay yerine yakın bir noktada uygulama yapan ve silah sesleri üzerine olaya müdahale etmek isteyen polislerden biri de Bülent T.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Zanlı, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İlhan T. ile Bülent T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis memurunun bacağında sıyrık olduğu, babayla oğlunun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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