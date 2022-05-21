BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI - Son Dakika
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BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI

21.05.2022 09:49

ADANA'da evlerine baskın yapan polisi fark eden Bahattin Özer (53) ile oğlu İsmail Özer (28), çorapların içine gizledikleri uyuşturucuyu arka bahçeye attı.

ADANA'da evlerine baskın yapan polisi fark eden Bahattin Özer (53) ile oğlu İsmail Özer (28), çorapların içine gizledikleri uyuşturucuyu arka bahçeye attı. Baba ve oğlu gözaltına alınırken, bahçede yapılana aramada çoraplar içerisinde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bahattin Özer ile oğlu İsmail Özer'in adresine operasyon düzenledi. Polisin evin etrafını sardığını gören baba ile oğlu, uyuşturucuları gizledikleri çorapları evin arka bahçesine attı. Narkotik polisi, Bahattin ile İsmail Özer'i gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramalarda bulunan çorapların içinde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette susma haklarını kullanan Bahattin ve İsmail Özer, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI - Son Dakika
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