Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'nın hedefi şampiyon pilotlar...

Serdar Bostancı: "Hedefimiz, Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek, geleceğin şampiyon pilotlarını çıkarmak"

"Planladığımız her şeyi kazandık"

"Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik"

"Türkiye'nin yüzde 100 tek yerli takımıyız"

"Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil"

"Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot"

Murat Bostancı: "Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik"

"Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz"

"2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandığımda farklı bir unvan kazanmış olduk baba-oğul olarak"

"Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor"

"Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya şampiyonu çıkarmak"

Avrupa 'da elde ettiği başarıların ardından gözünü Türkiye'ye çeviren Castrol Ford Team Türkiye, 2019 yılını pilotlar ve markalarda elde ettiklerini şampiyonlukla taçlandırdı. Her iki kategoride gelen şampiyonluğun ardından geçtiğimiz günlerde ödüllerine kavuşan Castrol Ford Team Türkiye'de takım direktörü Serdar Bostancı ile birinci pilot Murat Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Rallide 45 yılı geriden bırakan ve aktif sporcuyken yaşadığı şampiyonluğu bulunan Serdar Bostancı'nın izinden ilerleyen oğlu Murat Bostancı da şampiyonluk yaşayarak bir başka rekorun da sahibi oldu. Hedeflerinin Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına hizmet etmek olduğunu ve geleceğin şampiyonlarını çıkarmak istediklerini kaydeden Serdar Bostancı, Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımı olduklarını dile getirdi. Takımın birinci pilotu olan Murat Bostancı ise amaçlarının Avrupa şampiyonluğunu daha iyi yerlere taşıyarak dünya şampiyonluğu kazanan bir Türk pilot yetiştirmek olduğunu söyledi.

SERDAR BOSTANCI: "TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZ TEK YERLİ TAKIMIYIZ"

Serdar Bostancı, Castrol Ford Team Türkiye olarak 22'nci senelerinde olduklarını ifade ederek, aktif sporculuğu bıraktıktan sonra basamakları teker teker çıkmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Bostancı, "Önce genç pilotlar şampiyonlukları ardından takımlar ve markalar şampiyonlukları, Türkiye ralli şampiyonlukları daha sonra Doğu Avrupa ve Avrupa Kupası ve 2017'de de takım olarak Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ayağı 7 sene sonra Türkiye'ye geri dönmüştü. Otomobil Sporları Federasyonumuzun sergilediği gayretlerle geri dönmüştü. WRC'nin olduğu bir ülkede olmak bizim için çok önemliydi. Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik. Bu sene de böyle bir sezon olarak geçti. Aslında planladığımız her şeyi kazandık. En önemlisi markalar şampiyonluğuydu. Oğlum Murat Bostancı 3'üncü defa pilotlar şampiyonluğunu elde etti. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ama takım olarak bu tip başarıları onlarca kere kazandık" dedi.

"HEDEFİMİZ GELECEĞİN ŞAMİYON PİLOTLARINI ÇIKARTMAK"

Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek olduğunun ve geleceğin şampiyonlarını çıkartmak istediklerinin altını çizen Serdar Bostancı, "Geçen sene de bununla ilgili ilk adımı attık. Türkiye'ye dönmemizin en büyük sebeplerinden biri Drive To The Future organizasyonuyla ilgiliydi. Geçen sene başlattığımız projeyi devam ettirerek geleceğin şampiyon pilotlarını çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Bizim en çok övündüğümüz şeylerden biri, Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımı olmamız. Bütün mekanikler, araçlar, her şeyiyle Türk malı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi takımlarla mücadele ettiğimiz için gücümüzü de biliyoruz. Bu güçle de şampiyon pilotlar yetiştirebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"HER GEÇEN YIL SPORCU SAYISI ARTIYOR"

Türkiye'de motor sporlarının geçmişinin çok fazla olmadığını kaydeden Serdar Bostancı, "1967'de yapılan ilk resmi ralli ile başladı. 50-55 yıllık bir geçmişi var. Bu 55 yıl içerisinde Türkiye'deki otomotiv ve sponsorların da durumuyla motorsporları iniş ve çıkışlar yaşadı. Şu an yeni federasyonumuzla ve Serkan Yazıcı ile birlikte yukarıya doğru ciddi bir çıkış başladı. Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil. 90'lı yıllarda 80-85 kayıt oluyordu. Bu motor sporlarının kötüye gittiği kriz zamanlarında 30-40 seviyesine kadar düşmüştü. Geçen sene 60-65'lere kadar çıktı. Hedefimiz, 100'ü geçip Avrupa'daki örnekleri gibi 120 tane otomobilin start aldığı rallilere kavuşmak" şeklinde konuştu.

"BABA-OĞUL ŞAMPİYON OLMAK GURUR VERİCİ"

Serdar Bostancı, oğlu Murat ile şampiyonluk unvanı yaşamanın gurur verici olduğunu ifada ederek şöyle konuştu: "Ben 45 senedir bu sporun içerisindeyim. Oğlum da 10-11 senedir içinde. Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot. Türkiye'de 2'nci kuşaktan yarışan çok pilot var ama bunların bir kısmının 1'inci kuşakta yarışan babaları şampiyon olmamış, bir kısmının da oğulları henüz şampiyon olmadı. Eminim çok yakın zamanda bizim bu rekorumuz başkaları tarafından kırılacaktır. Ben de bunu çok istiyorum. Bunun olması Türkiye'deki motor sporlarının gelişimi demek. Benim gibi hayatını motor sporlarına vermiş birisi için de bu ancak ve ancak gurur vesilesi olur."

"İLK RALLİMDE KAPLAMA LASTİK KULLANDIM"

Serdar Bostancı, geçmiş ile şimdiki zamanda yapılan ralliler arasındaki farkı ise şöyle değerlendirdi: "Ben 1975 senesinde ilk rallimi yaptım. 1968'den bu yana da bütün rallileri takip ediyordum. Türkiye'nin durumuna paralel olarak o tarihlerde bugünlerle mukayese edecek olursak amiyane tabirle taş devrinde yaşıyorduk. Bir otomobil sahibi olmak bile çok zordu 70'li senelerde. O otomobillere parça bulmak, dünya standartlarında hazırlamak, lastik bulmak zordu. Ben ilk rallimde kaplama lastik kullandım. Bugünkü jenerasyon kaplama lastiğin ne olduğunu bile bilmez. Otomobilin lastikleri aşındıktan sonra dört tane yeni lastik almak pahalıydı ve lastik kaplama firmaları sayesinde kullanılmış lastiğinizin üzerine kaplama yaptırıyordunuz. Halbuki şimdi biz bir ralliye giderken takımımızın kamyonetinde 600 tane lastik oluyor. Pilotlarımız şampiyon olabilmek için bu lastiklerin arasından seçip kullanıyorlar. Biz, dört tane lastikle bir sezon geçirirken şimdi bir pilot bir yarışta 15-20 tane lastik kullanabiliyor. Böyle çok büyük farklılıklar var tabii ama ben 45 senelik motor sporları hayatımda bu imkanların olmadığı günlerden bu günleri de görerek daha çok kıymetini biliyorum. Bir noktada da hayallerimi yerine getirmiş sayılıyorum."

MURAT BOSTANCI: "DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANAN TÜRK PİLOT ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Castrol Ford Team Türkiye'nin birinci pilotluğunu yapan Murat Bostancı, üç yıl aradan sonra 2019 yılında Türkiye şampiyonasına döndüklerini dile getirerek, "Aslında takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışıyorduk. Artık tekrardan Türkiye'ye dönmemiz gerektiğini fark ettik çünkü her ne kadar Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ve daha başka şampiyonluklar peşinde koşacak olsak da bu süreçte Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik. O yüzden 2019 yılında tekrardan Türkiye'de yarıştık. Ben 3'üncü Türkiye şampiyonluğumu kazandım. Aynı zamanda Drive To The Future adını verdiğimiz bir genç pilot projesine başladık. Aslında federasyonumuz da genç pilotlar için bir proje üretiyor bizimle eş zamanlı olarak. Bizim misyonumuz, onun bir sonraki adımını sunmak genç ralli pilotlarına. Bu sene takımımızda 3-4 tane farklı farklı yarışlarda pilotlar yarıştırdık. Amacımız, aslında benim kazandığım Avrupa Şampiyonluğu'nu daha iyi yerlere taşımak. Belki bir gün dünya şampiyonluğu kazanan bir Türk pilot çıkarmak, hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN TÜRKİYE'DE ORGANİZE EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de organize edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Murat Bostancı, "Organizasyon anlamında bu işi en iyi yapan takımlar buraya geliyor, bütün sporcularımız onları görmüş oluyor. Ayrıca bizim orada kendimizi göstermemiz açısından, Türk sporcuların kendilerini Dünya'ya gösterme açısından çok önemli. Biz 2 yıldır bu yarışa iyi hazırlanıp katılıyoruz ama hep şanssızlıklar yaşayıp finişe gelemedik. Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK BABA-OĞUL RALLİ ŞAMPİYONLARI OLDUK"

2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandığında baba-oğul olarak farklı bir unvan da elde ettiklerini dile getiren Murat Bostancı, "Babam da 1996 yılında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Böylece Türkiye'nin ilk baba-oğul ralli şampiyonları olmuş olduk. Henüz bu unvanı kaybetmiş değiliz. O zamandan beri bizim dışımızda baba-oğul ralli şampiyonları çıkmadı. Bu tabi çok gurur verici çünkü babam bu spora hayatını vermiş biri ve şuanda da takımımızın başında. Bu spor için koşturuyor. Bunu baba-oğul olarak gerçekleştirmiş olmanın da ayrı bir gururu var bizim için" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE HIZI VE OTOMOBİLİ İNSANLAR ÇOK SEVİYOR"

Murat Bostancı, motorsporlarının ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor. Hızı seviyorsunuz, ralli ya da motor sporlarına adım atmanız lazım. Bakıyorum Türkiye'de otomobillerine modifiye için çok para harcayan insanlar var. O bütçelerin altında bu spora ulaşmak aslında mümkün. O yüzden içinizde bir hız tutkusu varsa bunu caddelerde tehlikeli şekilde yapacağınıza rallide pist yarışlarında güvenli bir şekilde yapmak gerekiyor" diye konuştu.

"GENÇ PİLOTLARA BİLGİ VE BİRİKİMİMİ AKTARMAK İSTİYORUM"

2020'deki hedeflerinin 2019'dakine benzer olduğunu belirten Murat Bostancı, "2020 yılında da Türkiye'de olacağız. Hedefimiz aşağıdan gelen genç sporcuları yetiştirip benim yakaladığım başarıların daha büyüklerini kazanmalarını sağlamak. Ben, hala genç bir pilot olarak görsem de kendimi 30 yaşını geçtim. Yavaş yavaş aşağıdan gelen genç pilotlara bilgi ve birikimimi onlara aktarmak istiyorum. Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya Şampiyonu çıkarmak" dedi.

