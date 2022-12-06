Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti

06.12.2022 13:23

Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arabada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arabada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Sivaslı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan E.A. ile oğlu E.A. silahlı saldırıya uğradı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan baba E.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Z.Ö.'nünemniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Sivaslı, Uşak, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğul silahlı saldırıya uğramıştı, baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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