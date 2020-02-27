Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiKARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.

Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.

Karabük Adatepe Mahallesi Kafkas Sokak'taki evlerinde yaşayan Cemal Y. ile oğlu Vedat Y. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından sabah saalerinde bulunan baba-oğul, gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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