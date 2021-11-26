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Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu - Son Dakika

Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu

26.11.2021 19:09
Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 55 yaşındaki baba, üvey oğlu ile otomobil aldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce baba, oğlunu bacağından bıçaklayarak yaraladı. Genç adam hastaneye kaldırılırken baba ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Merkezefendi'nin Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, Gökhan İ, babasının üvey oğluna otomobil alıp ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını, kendisine ise destek olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı.

OĞLUNU BIÇAKLADI

Bunun üzerine Turgut İ, oğlu Gökhan İ'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Gökhan İ, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Turgut İ, ifadesinde oğlunun, kendisine bıçakla saldırdığını, elini tuttuğu sırada yere düşünce yaralandığını öne sürüp, şikayetçi olmadı. Gökhan İ. de ifadesinde babasının, kendisine bıçakla saldırdığını belirterek, şikayetçi oldu. Turgut İ'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Alınan yeni araba ailede krize sebep oldu - Son Dakika
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