Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tabancayla göğsünden vurulan gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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