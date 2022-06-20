Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tabancayla göğsünden vurulan gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tabancayla göğsünden vurulan gencin hayati tehlikesi devam ediyor

20.06.2022 10:02

Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Cahit Ö.'yü tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Diğer taraftan hastaneye kaldırılan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti Tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! Bıçaklanan baba ve oğul hastanelik oldu Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! Bıçaklanan baba ve oğul hastanelik oldu
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tabancayla göğsünden vurulan gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp
09:59 Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı: Evraklar için istedim, soyadına kurban olurum
09:52 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı
09:50 Fransızların Mostafa Mohamed aşkı bitmiyor! Toulouse, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
09:43 Gupse Özay sosyal medya hesabından duyurdu: Önce küçük kızımız doğsun sonra projelere devam
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 10:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Tabancayla göğsünden vurulan gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement