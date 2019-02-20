Son Dakika Haberleri: Baba - Oğul Top Oynadı

Baba - Oğul Top Oynadı

33 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, antrenmanda 5 yaşındaki oğlu Ayden ile top oynadı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, antrenmanda 5 yaşındaki oğlu Ayden ile top oynadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Atiker Konyaspor antrenmanına futbolcu Deniz Türüç, oğlu Ayden ile birlikte katıldı. Babası Deniz Türüç ile top oynayan Ayden, zaman zaman diğer futbolcuların şakalarına maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ardından Türüç, oğluyla birlikte tesislerden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:50 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Deniz Türüç, Spor
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