Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular - Son Dakika
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Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular

18.06.2022 09:29

Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular Hayali olan üniversite sınavına oğluyla birlikte girdi Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Ömer Atik, hayali olan üniversite sınavına oğlu ile birlikte girdi.

Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular

Hayali olan üniversite sınavına oğluyla birlikte girdi

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Ömer Atik, hayali olan üniversite sınavına oğlu ile birlikte girdi.

Kayseri'de yaşayan ve çalıştığı iş yerinden malulen emekli olan Ömer Atik, açık öğretimden devam ettiği liseyi bitirdi. Daha sonra çocukluk hayali olan sağlık bölümünü üniversitede okumak isteyen Atik, bu sene oğlu ile birlikte YKS sınavında girdi.

43 yaşında oğluyla birlikte üniversite sınavına giren Ömer Atik, "Üniversiteyi okumak çocukluk hayalimdi. Okuyamamanın ezginliği vardı üzerimde. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversiteyi de kısmet olursa aynı şekilde bitirmeyi hedefliyorum. Üniversitede de inşallah sağlık bölümlerinden neresi gelirse okumak istiyorum. Oğlumla sınava girecek olmanın mutluluğu farklı bir duygu. Mutluyum, heyecanlıyım. Oğluma da başarılar diliyorum, bütün sınava girecek öğrencilere de başarılar diliyorum. Rakibim olan oğlum umarım beni geçer bu sınavda. Amaçlarına ulaşmasını ve beni geçmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın birbirine örnek olmalarını istiyorum. Okumanın yaşı yoktur. Çocukları ile birlikte aynı yolu izlesinler. Okuyup üniversiteyi bitirsinler" dedi.

Babasının da sınav heyecanını anlamasını istediğini söyleyen Şaban Atik de, "Geçen yıl istediğim yer gelmediği için mezuna kaldım ama bu sene inşallah istediğim yerin geleceğine inanıyorum. Kendim biraz heyecanlıydım, babamla gidince daha çok heyecanlanmış oldum. Şimdi aynı sınava gireceğiz. Önceden "Sınav nasıl" diyordu, şimdi sınava girip kendisinin de görmesini istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Babam küçüklüğünden beri üniversiteyi okumak istemiş ama önüne engeller çıkmış. Hiçbir zaman pes etmemiş. İnsanın içinde bir şeyler kaldıysa onu yapmak için çabalamalı ve babam da zaten bunun için çabalıyor. Bu çok güzel bir şey. Şu an sınavda herkes benim rakibim ama babama da başarılar diliyorum. İnşallah istediği yeri tutturur diye temenni ediyorum. Sınava girecek arkadaşlara hiçbir şeyin sorun olmadığını söylemek istiyorum. Öncelikle insan kendini kaybetmemeli, sınav her zaman kazanılır. Herkese şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba - oğul üniversite sınavında rakip oldular - Son Dakika

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