Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerince Arifiye İl Ormanında düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 'Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı' sona erdi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerince Arifiye İl Ormanında düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 'Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı' sona erdi.

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Gençlik Merkezlerince Merkezim her yerde etkinlikleri kapsamında, Arifiye İl Ormanı Kamp Merkezinde önce Baba-Oğul kampı düzenlendi. Kampta sportif faaliyetler, yarışmalar ve doğa gezileri ile katılımcılar doyasıya eğlendi. Geçtiğimiz hafta sonu ise Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serdivan Gençlik Merkezi olarak Anne-Kız kampı düzenlendi. Kamp boyunca Gençler ve ebeveyinleri matrak, ok, parkur oyunları gibi çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.


Kamplar ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerimiz tarafından Merkezim Her Yerde etkinlikleri kapsamında İl Ormanındaki Arifiye Atış Poligonu mevkiinde düzenlediğimiz baba - oğul ve anne - kız kampı sona erdi. Geleceğimiz olan gençlerimize ve onların yetişmesinde en büyük pay sahibi olan velilerimize kampımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Anne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika Spor
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