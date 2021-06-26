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Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi - Son Dakika

Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi

26.06.2021 14:56

-Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi Düzce'de 18 yaşındaki Deniz İpek, 43 yaşındaki babası Serkan ipek ile birlikte aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

-Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi

DÜZCE - Düzce'de 18 yaşındaki Deniz İpek, 43 yaşındaki babası Serkan ipek ile birlikte aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Sınava baba İpek, oğlu ile birlikte sınava hazırlandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okullarının önüne geldi. 18 yaşında ki Deniz İpek, 43 yaşındaki babası Serkan İpek'le birlikte aynı okulda sınava girdi. Sınav sonrasında birlikte soruları görüşen İpek ailesi, heyecanlarını birlikte attıklarını belirtti.

"Oğlumun heyecanını ortak oldum"

Pandemi döneminde oğlunun okula gidemediğini ve özel derslerle çalıştığını Baba Serkan İpek, "Oğlumuzun heyecanını yenmek için birde eğitim seviyemi yükseltmek için sınava tekrardan gireyim dedim. Oğlumla beraber olmak için ona destek olmak için böyle bir şey yaptık. Sınava hazırlığımız yoğun geçti. Pandemi de baya etkili oldu tabi. 2 seneden beri malum okullar yok. Evden uzaktan eğitim ve özel dersler ile destek olmaya çalıştık. Ama inşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Benim bir hedefim yok. Zaten kamu çalışanıyım. Sadece eğitimime bir katkı sağlamış olacak. Ama tabiki oğlumuz için uğraşıyoruz. Oğlumuzun geleceği için uğraşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Çoğu yetişkin insanlar bir şey yapmıyor"

Babası ile birlikte sınava girmekten dolayı mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki Deniz İpek, "Sınav iyiydi. Fena değildi. Ama pandemiden dolayı daha yüzeysel sorular olmasını bekliyordum. Biraz beklediğimden daha zor oldu. Bu farklı bir his. Çok yetişkin insanlar belli bir yaşa geldikten sonra kendilerini yetiştirmek için bir şeyler yapmıyor ama Benim babamın çabalaması güzel. Heyecanımı yenmemede yardımcı oldu. Hedefi psikoloji okumak. Sorular beklendiğimden daha zordu. Ama yine de güzel geçti diyebilirim" dedi.

Baba Serkan İpek oğlu Deniz İpek ile birlikte sınav çıkışında sürenin yetersiz geldiği ile ilgili görüştüklerini, eve gidince sorular hakkında da görüşmeler yapacağını belirtti.

Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi
Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi
Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi
Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Serkan İpek, Düzce, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baba oğul YKS sınavına birlikte girdi - Son Dakika


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