Son Dakika Haberleri: Baba Oğul Yol Kavgasında Silahla Vuruldu

Baba Oğul Yol Kavgasında Silahla Vuruldu

55 dakika önce

Konya'da yol verme kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu silahla vurularak yaralandı.

Baba Oğul Yol Kavgasında Silahla Vuruldu, System.String[]
Konya'da yol verme kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu silahla vurularak yaralandı. Baba oğulun vurulma anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi üzerinde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü. Kazım F. yanında bulunan silahla Erol S. ile oğlu Mustafa S.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar baba oğlunu sitede önünde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol S. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa S, ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Mustafa S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba oğlun vurulma anı güvenlik kamerasında

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis sitenin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde, iki grubun ilk önce tartışmaya başladığı ve daha sonra tartışma sırasında şüpheli Kazım F, yanında bulunan silahla baba oğlunu vurarak yaraladığı görülüyor. Polis, baba oğlu vurarak olay yerinden kaçan şüpheli Kazım F'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
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