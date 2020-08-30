Baba oğul yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen baba oğul yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Baba ve oğulların kıyasıya yarışı drone ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile yüzme yarışı düzenledi. "Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla çocukları bir buçuk ay boyunca okul bahçelerinde kurduğu açık havuzlarla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, etkinliğin finalini 30 Ağustos'ta gerçekleştirdi. 7-14 yaş arasındaki çocuklar, kurulan portatif yüzme havuzunda babalarıyla aynı takımda şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmada dereceye giren çocuklara saat hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma drone ile havadan da görüntülendi.

Yarışmaya oğluyla katılan Eşref Demirci, "Bugün hem çocuklarımız eğlensin diye hem de Zafer Bayramımızı çocuklarla kutlayalım diye geldik. Eğlenceli güzel bir gün olsun. Yüzme yarışımız var, çocuklarımızla beraber yüzeceğiz" dedi.

Yarışmada 2'inci olan Mahir Kıvanç, "Bugün babamla yüzmeye geldik. 30 Ağustos çok mutluyuz, yarışacağız burada. Daha önce kaydolduk. Biz 1'inciliği bekliyorduk, 2'ncilik de iyi aslında. Gaziosmanpaşa Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL