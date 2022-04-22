Baba-oğula silahlı saldırı - Son Dakika
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Baba-oğula silahlı saldırı

22.04.2022 09:43

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tekel bayisinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tekel bayisinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 399. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tekel bayisi içinde oturan iş yeri sahibi Veysi D., oğlu Mehmet Can D. ve başka kişilerin de olduğu grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan şüpheli veya şüpheliler, baba ve oğluna kurşun yağdırdı.

Vatandaşların silah sesleri duymasıyla 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Yaralılardan Mehmet Can D'nin ameliyata alınıp durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürüp şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak-İHA)

Baba-oğula silahlı saldırı
Baba-oğula silahlı saldırı
Baba-oğula silahlı saldırı
Baba-oğula silahlı saldırı
Baba-oğula silahlı saldırı

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Diyarbakır, mevlana, Saldırı, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baba-oğula silahlı saldırı - Son Dakika


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