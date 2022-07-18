Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu - Son Dakika
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Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

18.07.2022 11:25

- Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu Baba, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Gaziantep'te, 19 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Necar, tartıştığı babası Salih Necar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

- Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

Baba, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 19 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Necar, tartıştığı babası Salih Necar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası oğlunu öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı baba gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Salih Necar ile oğlu Muhammed Necar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba-oğul, kavga sırasında birbirine kesici aletlerle saldırırken 19 yaşındaki genç, babasının bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muhammed Necar'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı baba gözaltına alındı

Oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba Salih Necar ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Babası tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi | Baba ile oğlun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu Son dakika haberi | Baba ile oğlun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
Kaynak: İHA

Salih Nacar, Şehitkamil, Gaziantep, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğulun bıçaklı kavgası cinayetle son buldu - Son Dakika
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