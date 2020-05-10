Baba oğulun hafta sonu macerası hastanede bitti - Son Dakika

Baba oğulun hafta sonu macerası hastanede bitti

Düşerek yaralanan baba ile 8 yaşındaki oğlunu AFAD ve Sağlık ekipleri kurtardı

ISPARTA - Ispartada dağlık alanda yüksekten düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu ve sıcak havayı değerlendirmek ve yürüyüş yapmak için Dere Mahallesi Andık Deresi bölgesine gelen Ercan Eroğlu ve Eymen Eroğlu baba- oğlu çıktıkları dağdan inerken dengelerini kaybedip düşerek yaralandılar. Ercan Eroğlu'un cep telefonu ile 112 Acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve AFAD kurtarma ekibi ile emniyet ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından önce Eymen Eroğlu ardından Baba Ercan Eroğlu indirilidi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Eymen Eroğlunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu Ercan Ercan Eroğlunun ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı