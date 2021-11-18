Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında öldürülen baba-oğulun katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salıpazarı Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde çıkan arazi anlaşmazlığı tartışmasında silahla İsmail(56) ve oğlu Mahir Keskin'i(34) öldüren Y.S.(51), bu sabah Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarılan Y.S., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN