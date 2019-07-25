Baba Parası Filmi

Yönetmen: Selçuk Aydemir Senaryo: Selçuk Aydemir Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Baba Parası Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 01.01.2020
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25.7.2019 12:05:16. #1.13#
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