Baba Parası Filmi

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin galası yapıldı

Bir evin bahçesinde tam 21 ceset bulundu

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem