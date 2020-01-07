Baba Parası'nı kaç kişi izledi? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Baba Parası'nı kaç kişi izledi? - Son Dakika Magazin

Baba Parası'nı kaç kişi izledi?

6 saat önce

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi isimlerin rol aldığı 'Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

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Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi isimlerin rol aldığı 'Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Devrim Yakut, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:26 
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