Baba Parası'nı kaç kişi izledi?
6 saat önce
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi isimlerin rol aldığı 'Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:26
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