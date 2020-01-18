Baba Parası'nın ikincisi geliyor
6 saat önce
Büyük ilgi gören gösterim sonrası Murat Cemcir'in sorduğu "'Baba Parası'nın ikincisi çekilmeli mi?" sorusuna tüm salon hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.
Büyük ilgi gören gösterim sonrası Murat Cemcir'in sorduğu "'Baba Parası'nın ikincisi çekilmeli mi?" sorusuna tüm salon hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36
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