Baba Parası'nın ikincisi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Baba Parası'nın ikincisi geliyor - Son Dakika Magazin

Baba Parası'nın ikincisi geliyor

6 saat önce

Büyük ilgi gören gösterim sonrası Murat Cemcir'in sorduğu "'Baba Parası'nın ikincisi çekilmeli mi?" sorusuna tüm salon hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.

Baba Parası'nın ikincisi geliyor, System.String[]

Büyük ilgi gören gösterim sonrası Murat Cemcir'in sorduğu "'Baba Parası'nın ikincisi çekilmeli mi?" sorusuna tüm salon hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.

Murat Cemcir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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