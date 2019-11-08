'Baba Parası' nın teaser'ı yayınlandı.

Yönetmen Selçuk Aydemir 'in senaryosunu yazıp yönettiği 'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.

Haber Yayın Tarihi:

MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız