Son Dakika Haberleri: 'Baba Parası' nın teaser'ı yayınlandı.
Son Dakika Magazin 'Baba Parası' nın teaser'ı yayınlandı.

'Baba Parası' nın teaser'ı yayınlandı.

6 saat önce

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği 'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.

'Baba Parası' nın teaser'ı yayınlandı., System.String[]

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği  'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.


Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.


Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

Selçuk Aydemir, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:55 
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