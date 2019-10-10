Son Dakika Haberleri: Baba Parası setinde 'mutlu son'
Son Dakika Güncel Baba Parası setinde 'mutlu son'

Baba Parası setinde 'mutlu son'

37 dakika önce

Çok yakında vizyondaki yerini alacak 'Baba Parası' isimli filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda tamamlandı.

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'Baba Parası' filminin oyuncuları ve set ekibi yoğun bir tempo ile geçen çekimlerin sona ermesini 'final pastası' keserek kutladılar.

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Ayhan Taş ve Deniz Barut'un rol aldığı filmin son setinde herkes bir araya geldi. Filmin Yönetmeni Selçuk Aydemir, 'Güçlü oyuncu kadrosuyla geceli gündüzlü çalışmaktan çok keyif aldım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık, çok yorulduk ama çok da eğlendik' diyerek oyunculara ve set ekibine teşekkür etti.

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek, 'Ailecek Şaşkınız', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' film ve dizilerinin yaratıcısı Selçuk Aydemir'in yeni filmi 'Baba Parası' 1 Ocak 2020'de sinemalarda.

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:03 Kaynak: Bültenler
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