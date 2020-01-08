Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı - Son Dakika

Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı
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Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı. Merkeze bağlı Sevinçli köyünde oturan baba R.K. (50) ve oğlu S.K.'nın (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba R.K. ise İl Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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