Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı - Son Dakika
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Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

6 saat önce

Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.

Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı. Merkeze bağlı Sevinçli köyünde oturan baba R.K. (50) ve oğlu S.K.'nın (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba R.K. ise İl Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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