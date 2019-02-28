Baba Tartıştığı Oğlunu Göğsünden Bıçaklayarak Öldürdü
2 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Hatay semtinde bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Soykan Ö. (19) eve alkollü gelince babası Sertaç Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sertaç Ö., eline aldığı bıçağı lise öğrencisi olan oğlunun göğsüne sapladı. Bağrışmaları duyan komşuları emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu bıçaklayan Sertaç Ö. ise gözaltına alındı. Sertaç Ö.'nün ilk ifadesinde olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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