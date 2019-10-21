Baba vasiyeti için 1 yılda 80 bin kilometre yol yaptı

ANTALYA'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 80 bin kilometre yol yapan Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi.

Batman'da yaşayan ve geçen yıl kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün yıllarca yoksul ailelerin çocuklarına yardım eli uzatmaya çalıştığını anlatan Gök, "Babamın izinden gitmem gerektiğini biliyordum. Babam yaşadığı sürede bize hep yoksullara yardım etmemiz gerektiği yönünde nasihatte bulunurdu. Biz o nasihatlerle büyüdük. Öyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Onun başlattığı bu gönül bağını ondan sonra ben sürdürmeye çalışacağım" dedi.