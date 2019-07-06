Son Dakika Haberleri: Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)
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Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

49 dakika önce

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİEskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2), System.String[]

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, baba ve kızlarının cenazesini,  Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Hacılar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Güler ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Bu arada Güler ailesinin Ankara'da bir yakınlarının düğüne katıldıkları, düğünün ardından Bursa'ya dönerken kaza geçirdiklerini belirlendi.
Zekeriya Güler'in eşi Fatma Güler ile çiftin diğer kızları Cemre Güler ve akrabaları  Hüseyin Güler'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 
Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
Eskişehir, Bursa, Güncel
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