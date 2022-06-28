Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu - Son Dakika
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Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu

28.06.2022 11:09
Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu

KONYA'da Fatih Erdeniz (38) ile çocukları Muammer (10) ve Ali Berat (7), sitenin bahçesinde kilitleri kırılıp çalınan bisikletlerine kavuştu.

KONYA'da Fatih Erdeniz (38) ile çocukları Muammer (10) ve Ali Berat (7), sitenin bahçesinde kilitleri kırılıp çalınan bisikletlerine kavuştu. Bisikletleri çalan Yılmaz Araç (39), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çocuklarının bisikletlerinin çalınmasına çok üzüldüklerini belirten Erdeniz, "Beni karakoldan aradılar bisikletleriniz bulundu diye. Çocuklarıma bunu söylediğimde, sevinçten havalara uçtular" dedi.

Olay, geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Fatih Erdeniz ile oğulları Muammer ve Ali Berat'ın, bahçedeki demirlere kilitledikleri 3 bisiklet çalındı. Muammer ve Ali Berat, pazar sabahı binmek istedikleri bisikletlerin yerinde olmadığını fark edince babalarına haber verdi. Yapılan araştırmada 3 bisikletin de çalındığını anlaşıldı. İhbarla çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bu sırada Erdeniz'in bir komşusu, bisikletlerin yüklendiği minibüsün plakasını polise verdi. Polis, plakadan yola çıkarak şüphelinin daha önce de 'hırsızlık' suçundan kaydı olan Yılmaz Araç olduğunu belirledi. Araç'ın evine yapılan operasyonda bodrum katında baba ve 2 oğluna ait 3 bisiklet ile çalıntı olduğu değerlendirilen 2 bisiklet daha bulundu. Gözaltına alınan Yılmaz Araç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bisikletler de baba ve oğullarına teslim edildi.

'ÇOCUKLARIM ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'Çocuklarının yanı sıra kendisinin işe gitmek için kullandığı bisikleti de çalınan Fatih Erdeniz, "Bisikletler akşam saatlerinde çalınmış. Bizim bundan haberimiz yoktu. Komşular görmüş ancak biz sanmışlar o yüzden haber etmemişler. Ama ne olur ne olmaz diye minibüsün plakasını almışlar. Pazar günü kahvaltıdan sonra çocuklar bisiklete binmek için aşağıya iniyorlar. Çocuklar bisikletlerinin olmadığını görünce bana haber verdiler. Daha sonra arkadaşlardan plakayı alıp karakola giderek şikayette bulundum. Fazla zaman geçmeden 1,5 saat içerisinde bisikletlerimizi buldular. Çocuklar bisikletlerinin çalındığını öğrenince ikisi de üzüldü. Hadi bizimkini boşver; ama ufaklık daha fazla üzüldü. Beni karakoldan aradılar bisikletleriniz bulundu diye. Çocuklarıma bunu söylediğimde sevinçten havalara uçtular. Polis memuru arkadaşlardan Allah razı olsun" dedi.  Bisikleti çalınan Muammer Erdeniz, "Bisikletim bulunduğunda çok mutlu oldum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bisikletimi bundan sonra içeriye koyacağım" diye konuştu.

Ali Berat Erdeniz de polislere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Tragger, Meram, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu - Son Dakika

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