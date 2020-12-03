Baba ve 2 oğlu terzilik mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde terzilik yapan 54 yaşındaki Halil İbrahim Bal, baba mesleğini 2 oğluyla yürütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Halil İbrahim Bal, AA muhabirine, baba mesleğini severek yaptığını, çocuklarının da kendisi gibi severek mesleğe sahip çıktığını söyledi.

İlkokuldan sonra yanında çırak olarak başladığı terziliği babasının işi bırakmasıyla kendisinin devam ettirdiğini belirten Bal, "Çıraklık dönemiyle birlikte 40 yıldır terzilik yapıyorum. Hazır giyim sektörünün gelişmesiyle terzilik mesleğinde eskisi gibi üretim olmuyor. Artık iş elbiseleri üreterek ve tamirat işleri yaparak mesleği sürdürsek de çok şükür, işimizden memnunum. Babamdan devraldığım mesleği benden sonra iyi birer usta olarak yetiştirdiğim çocuklarım sürdürecek." dedi.

Babasının öğrettiği mesleği kendisinin de iki oğluna en iyi şekilde öğrettiğini vurgulayan Bal, "Onlara bu işin meslek lisesini, tekstil bölümünü okuttum. Oğullarım bu işin eğitimlisi oldu. İşini doğru ve iyi yaptığın sürece para kazanıyorsun, geçimini sağlıyorsun, hayatını sürdürüyorsun. Bu işin püf noktası sanatını, işini, insanları ve hayatı sevmektir. Ondan sonra başarı kendi kendine gelir." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar çocukları hariç 8 usta yetiştirdiğine işaret eden Bal, şunları kaydetti:

"Halen meslek liselerinden stajyer çalıştırıyorum, mesleği öğrenmelerini sağlıyorum. Babam hayatta bana öz güveni öğretti, ben de çocuklarıma öğrettim. Bu nedenle gözüm arkada değil. Eskiden herkes kendi elbiselerini tamir edebiliyordu ama yeni nesil dikiş dikmeyi bilmiyor. Her şeyi terziye gönderiyor. Bu nedenle terzilik, tamirat ve tadilat olarak devam edecek. Pandemi döneminde de birçok sektör iş yapamazken, terziler iş yetiştiremez oldu."

Melih Oğuzhan Bal (22) da tadilattan çok üretmeyi sevdiğini dile getirerek, "Bu tür ince işçiliği olan meslekleri severek yapmak çok önemli. Yeri geldiğinde kesim yapıyorum, yeri geldiğinde kendim dikiyorum. Babam ile çalışmak güzel bir duygu, sırtımı dayadığım bir kişi var arkanda." diye konuştu.

Mert Yaşar Bal (18) ise çocukluğundan bu yana ikinci evinin atölye olduğunu vurguladı.

Terziliğin hem alaylısı hem de eğitimlisi olduklarını anlatan Bal, "Dede mesleğini üçüncü kuşak olarak devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu benim için güzel bir duygu. Babam, hem babam hem de öğretmenim oldu." dedi.