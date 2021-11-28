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Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü - Son Dakika

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü

28.11.2021 00:45
Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü

MUĞLA'da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

MUĞLA'da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi. Adnan Buhuroğlu ve oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu, evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin'in öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinden firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü
Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü
Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü
Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba ve 2 oğlu, yemek yerken husumetlilerince öldürüldü - Son Dakika


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