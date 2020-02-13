baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden - Son Dakika

baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yıldız (38) ve Bahattin Aykutlu (46) çifti ile 6 çocukları, hastanede tedaviye alındı.

baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yıldız (38) ve Bahattin Aykutlu (46) çifti ile 6 çocukları, hastanede tedaviye alındı. Bahattin Aykutlu'nun sabah çocuklarını okula göndermek için erken kalkıp, gaz kokusunu almasıyla ailenin ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Olay, Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin Aykutlu, sabah kalkınca eşi ve çocuklarını da uyandırmak istedi. Çocukların baygın olduğunu fark eden Bahattin Aykutlu, sağlık durumunun kritik olduğunu anladığı kızı Kader Aykutlu'yu (11) aracıyla hastaneye götürürken, yolda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve komşusundan da yardım istedi. Hızla adrese gelen ekipler, Yıldız Aykutlu ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10), Muhammed Emin (5) ve Sümeyya (1) Aykutlu'ya müdahale etti. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. Bahattin Aykutlu ve kızı Kader Aykutlu ile ambulansla getirilen ailenin diğer üyeleri, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aykutlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören Bahattin Aykutlu, "Sabah çocuklar okula gidecekleri için kalktım, onları da kaldırdım. Her biri bayılır şekilde yere düştü. Kızım Kader'in durumu ağırdı, onu hemen aşağı indirdim. Kendi arabama bindirip hastaneye getirdim. Bu arada ambulansı aradım. Komşum bakkala durumu söyledim. Ambulansı aradı, bana yardımcı oldu. Benden sonra da ambulans çocuklarımı aldı, getirdi hastaneye. Evde sobada kömür yakıyorduk. Odun da yakıyoruz ama kömürü gündüz saat 3 civarı atmışlardı sobaya. Demek ki kalmış sobanın içinde. Şu anda hepimizin sağlık durumu iyi. Baş ağrısı var" dedi.

Ailenin yakınları da olayı duyar duymaz hastaneye geldi.


Sabah, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor
Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum BEYOĞLU'NDA MİDYE ISMARLAMA TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]