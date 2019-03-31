Son Dakika Haberleri: Baba ve ABD'deki Kızı Yerine Oy Kullanıldı' İddiası

Baba ve ABD'deki Kızı Yerine Oy Kullanıldı' İddiası

12 dakika önce

GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına giden İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, kendisinin ve ABD'de bulunan kızının yerine oy kullandığını gördü.

Baba ve ABD'deki Kızı Yerine Oy Kullanıldı' İddiası, System.String[]
GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına giden İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, kendisinin ve ABD'de bulunan kızının yerine oy kullandığını gördü. Oyunu kullanamayan Sarıkçıoğlu, yaşananlara ilişkin tutanak tutturup, polise başvurdu.

Olay, öğle saatlerinde, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, oyunu kullanmak üzere okuldaki 1122 numaralı sandığa gitti. Kimliğini uzatan Sarıkçıoğlu'na, sandık görevlileri, yaptığı kontrol sonrası oyunun kullanılmış olduğu bilgisini verdi. Duruma itiraz eden Sarıkçıoğlu, imzanın kendisine ait olmadığını ve aynı sandıkta oy kullanmış gibi gözüken kızı Nebihe Sarıkçıoğlu'nun da eğitim için ABD'de bulunduğunu söyledi. Kendisinin ve yurt dışındaki kızının yerine oy kullanıldığını savunan Sarıkçıoğlu, itiraz ederek, polisler eşliğinde tutanak tutturup, karakola gitti. 

Kendisinin ve kızının yerine oy kullanıldığını öne süren İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, "Okula ilk defa geliyorum. Gelip, baktığımda benim ve kızımın yerine oy kullanıldığını gördüm. Kızım yurt dışında okuyor. Şimdi tutanak tuttuk, karakola gidiyoruz. Yerime oy kullananlardan şikayetçiyim" dedi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

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