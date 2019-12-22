Baba ve çocuğu uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Baba ve çocuğu uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

6 saat önce

Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü.

Baba ve çocuğu uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, System.String[]

Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak düştü. Çatı o esnada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Çatının bir hafta önce yapıldığı öğrenilirken, apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmakta saniyelerle kurtuldu.


Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun saniyelerle kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor.


Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, "Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı" derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah'tan insan yok. Baya bir araç var pert olan" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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