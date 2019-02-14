Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

1 saat önce

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba ile 21 yaşındaki kızı tutuklandı, 13 yaşındaki kızı ise serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında 180 fişek satışa hazır eroin, 20 gram da paketlenmemiş eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak baba ve iki kızı gözaltına alınırken mahkemeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklandı.

KIZ KARDEŞLER ÜZERLERİNDE 180 FİŞEK EROİN İLE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, daha önce fiziki takibi yapılan C.G.'nin (56) dün akşam alınan arama izninin ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle'de bulunan evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada ev içinde bulunan Ü.G. (21) ve H.E.G.'nin (13) üzerinde 180 fişek, satışa hazır eroin ele geçirildi.Ayrıca evdeki aramada 20 gram paketlenmemiş toz eroin bulundu. Ayrıca uyuşturucu parası olduğu tahmin edilen bin 800 lira paraya da el konuldu.

BABA İLE BÜYÜK KIZI TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba C.G. ve kızı Ü.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 13 yaşındaki H.E.G. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, 3. Sayfa
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