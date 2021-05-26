Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu - Son Dakika

Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu

26.05.2021 15:54

Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer yaşamını yitirdi. Onları kurtarmaya çalışırken, gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde 73 yaşındaki Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi. Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KUYUYA GİREN İTFAİYE ERİ DE ÇIKAMADI

Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp kuyuya indi. Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk'u çıkardı.

BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı. Mehmet Yetkin Tuluk'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu

Emre Özer, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ALİ: Öncelikle Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.Bu kuyularda bir sürü zehirlenen oluyor hiç mi akıl edemiyorlar.Akıl tutulması bu olsa gerek Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

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