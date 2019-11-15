Baba ve kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktor baba ve kızı aynı hastanede şifa dağıtıyor. Mesleğe yeni başlayan genç doktorun en büyük destekçisi de meslektaşı olan babası.



Fatsa Devlet Hastanesinde 29 yıllık hekim olan Acil Uzman Dr. Sezer Göç, 24 yaşındaki yeni mezun doktor kızıyla aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Birlikte hastalara şifa dağıtan baba-kız, çevrelerinden takdir topluyor. Babası ile aynı hastanede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden genç Doktor Tuğçe Merve Göç, babasının mesleğini yapmayı çocukluktan itibaren hayal ettiğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtiyor.



"Kızım ile çalışmaktan gurur duyuyorum"



29 yıl önce meslek hayatına başladığını ifade eden Dr. Sezer Göç, kızı ile birlikte hastalara şifa dağıtmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Fatsa ilçesine ise 12 yıl önce atandım. Kızım bu yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve bakanlığımızın ataması ile buraya atandı. Kızım ile acil serviste çalışmanın gururunu yaşıyorum. Baba ve kızın çalışması aynı hastanede çok güzel bir duygu. Tüm anne ve babalara bu durumu yaşatmasını dilerim" dedi.



Görenler şaşırıyor, baba tecrübelerini meslektaşı olan kızına aktarıyor



Dr. Sezer Göç, bu durumu görenlerin şaşırdığını belirterek, "Aynı yerde çalıştığımızı öğrenen kişiler biraz şaşkınlık yaşadıklarını bizlere ifade ediyorlar. Kızımın doktorluk mesleğini seçmesinde rolüm olup olmadığını da bilmiyorum. Aynı mesai saatinde çalıştığımız için hastalar geldiğinde kendisine bilgileri aktarıyorum. Neler yapılması gerektiğini ve hastaların durumlarına göre hangi tedavilerin yapılması konusunda kendine özel bilgiler de söylüyorum. Kendisi çok çalışkan olduğu için her konuda gayet başarılı. Evde ise pek fazla iş konuşmuyoruz. Ben genelde hobi alanım olan elektronik eşyalarla zaman geçiriyorum. Kızıma meslek hayatında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Her doktora nasip olmaz, zorlanınca babam yardımıma koşuyor"



Babası ile aynı hastanede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Doktor Tuğçe Merve Göç ise babasının deneyimlerinden faydalandığını ifade ederek, şunları söyledi:



"2 ay önce üniversiteden mezun oldum. İlk görev yerim olan Fatsa ilçesinde babamla birlikte devlet hastanesinde görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Babamla ömrüm boyunca gurur duydum ve tecrübelerinden faydalanıyorum şuan kendisinin. Her doktora böylesi nasip olmaz. Bir durumla karşılaştığımda hemen babam yardımıma koşuyor ve bana ne yapmam konusunda bilgileri aktarıyor. Deneyimsiz olduğum için babamın bana ilk mesleki bilgilerini aktarması son derece güzel. Bizim baba kız olduğumuzu öğrenenler önce babamı, sonra beni tebrik ediyorlar. Herkesin de hoşuna gidiyor bu durum. Çok zorda kaldığımda babam yardımıma koşuyor." - ORDU