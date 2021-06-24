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Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi - Son Dakika

Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi

24.06.2021 13:37
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu!

Baba ve kız çocuğunun evliliğinin meşru gösterilmeye çalışıldığı "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitapta bulunan rahatsız edici bazı ifadeler büyük tepkiye neden olmuştu. HEMPA Çocuk Derneği tarafından ortaya çıkartılan skandal olay sonrasında kitap toplatılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçmişti. Söz konusu kitap, Bakanlığın Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından muzır yayın ilan edildiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

''MUZIR VE MÜSTEHCEN TESİR''

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resen inceleme neticesinde kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu nedenle kitabın ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalara tabi olmasına karar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitabı muzır yayın ilan etti

HEMPA ÇOCUK DERNEĞİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Baba ile kız çocuğunun evliliğinin meşru gösterilmeye çalışıldığı "Onlar Ermiş Muradına" isimli kitapta yer alan rahatsız edici bazı ifadeler büyük tepki toplamıştı. HEMPA Çocuk Derneği tarafından ortaya çıkartılan skandal olayın ardından kitap toplatılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçmişti. Bakanlığın Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından söz konusu kitap, muzır yayın ilan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitabı muzır yayın ilan etti

KİTAPTA YER ALAN SKANDAL İFADELER

"Çocuk kitabında yer alan hikayede, çocuğu olmayan bir adamın, hocaya gittikten sonra taktığı muskadan sonra çocuğunun olması anlatılıyor. Kız çocuğu sahibi olan adam, yeniden hocaya gittikten sonra "Hocam, yetiştirdiğin meyveyi önce kendin mi yersin, yoksa başkasına mı yedirirsin" sorusunu soruyor. Hoca'dan "Evvela kendin yersin" cevabını alan baba, durumu kızına anlatıyor ve "Ben hocadan onay aldım" ifadelerini kullanıyor. Kız ise "Baba hiç öyle şey olur mu, ben senin kızınım, babanın kızıyla evlenmesi olur mu" şeklinde yanıt veriyor.

MUZIR YAYIN NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet adresinde muzır kelimesinin anlamı, "zararlı, yaramaz, sağlığı bozan" olarak açıklanıyor. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenen yayınlar gerek görüldüğü takdirde muzır yayın ilan edilebiliyor. Bu yayınların çocuklar için zararlı ve sağlığı bozabilecek etkileri olduğu ifade edilmiş oluyor.

Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müstehcen, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! 'Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi - Son Dakika
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