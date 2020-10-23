Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti

23.10.2020 12:34
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti, System.String[]

RİZE'de merdivenden düşen babası İlyas Demirci'nin (61) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı haberini alınca beyin kanaması geçiren kızı Songül Akgün de (40) tedavi altına alındı.

RİZE'de merdivenden düşen babası İlyas Demirci'nin (61) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı haberini alınca beyin kanaması geçiren kızı Songül Akgün de (40) tedavi altına alındı. Baba ve kızı hastanede 8 saat arayla hayatını kaybetti.

Pehlivantaşı Mahallesi'nde, 10 gün önce evinin bahçesinde merdivenden düşen İlyas Demirci, ağır yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Babasının durumunun ağır olduğunu öğrenen Songül Akgün de 3 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akgün de yoğun bakıma yatırıldı. Songül Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün saat 18: 00 sıralarında hayatını kaybetti. Bilinci kapalı olan İlyas Demirci ise saat 02: 00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİİlyas Demirci ve evli 1 çocuk annesi kızı Songül Akgün, bugün öğlen vakti Pehlivantaşı Mahallesi'nde gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşi ve kayınpederini 8 saat arayla kaybeden Judo Milli Takımı Antrenörü Gökcan Akgün'ün cenazede oldukça üzgün olduğu görüldü.

İlyas Demirci'nin kardeşi Hasan Demici, "Baba ve kız birbirlerini çok seviyorlardı. Birlikte hastanede tedavi gördüler, birlikte öldüler. Ölüm bile onları ayıramadı" dedi.


Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti

Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

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